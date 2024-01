VIDEO | Mart Võrklaev Kristina Kallasele: kus te enne olite?

Kollektiivlepingu hind on nelja aasta peale ligi 200 miljonit, mida Võrklaeva sõnul pole juba eksisteeriva 1,2-miljardilise defitsiidi tõttu võimalik riigieelarvesse püsikuluna peale võtta. Kuna Võrklaeva sõnul on maksutõusudesse suhtumine negatiivne, siis on ainuke viis saada seda raha läbi haridusvaldkonnasiseste reformide.