VIDEO | Koalitsioon ei jõudnud õpetajate palkade küsimuses kokkuleppele. Kallas: keegi polnud nõus oma valdkonnast kärpima, et lisaraha leida

„Esimest korda saime nüüd lühikese ülevaate nendest reformidest, mida haridusministeerium kavandab, ja loodetavasti nendega minnakse ka edasi. Seal on väga selgelt öeldud, miks ei lähe raha õpetajate palkadesse või mujale,“ ütles peaminister Kaja Kallas. Ta lisas, et raha läheb betooni ja koolivõrku või töötajatesse, kes pole õpetajad. „Ehk selleks et õpetajate palka tõsta, tuleb tegeleda nende probleemide ja reformidega, et raha süsteemi seest leida.“