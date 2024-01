ERISAADE | Õpilased õpetajate streigist: meil on õpetaja mitu korda tunnis öelnud, et kui palka ei tõsteta, läheb ta töölt ära

„Meil on eesti keele õpetaja mitu korda tunnis öelnud, et kui palka ei tõsteta, siis tema läheb töölt ära. Tema jaoks läheks koormus liiga suureks,“ ütleb Anette Kipso, kes õpib Gustav Adolfi Gümnaasiumi 12. klassis.

Juljus Putrinš, kes õpib Vanalinna Hariduskolleegiumi 11. klassis, on samuti näinud, kuidas õpetajad on koormuse tõttu väsinud. „Õpetajad on väga vaprad oma väsimuse varjamisel,“ ütleb ta. „Nende silmis püsib sära palju kauem kui teistel sarnast tööd tegevatel inimestel,“ lisab Rudolf Kivi, kes õpib Nõo Reaalgümnaasiumi 11. klassis.

Anette suur kirg on keemia ja ta soovib tulevikus keemiaõpetajaks saada. Õpetajaametit on ta pidanud juba ka ise proovima, kui 10. klassis murdis ta keemiaõpetaja jala. „Keemia praktikumid jäid minu kanda. Materjal oli okei, aga konksukoht oli seda seletada nii, et teine ka aru saaks.“

Põhikoolis tõi füüsikaõpetaja mulle isegi viinamarju koju, kui olümpiaadiks valmistusin Rudolf Kivi Nõo Reaalgümnaasiumist

Oskus õpetatavat materjali visualiseerida ja empaatiavõime on Juljuse ja Rudolfi arvates oluliseimad omadused õpetajate puhul. „Uulu oli täiesti imeline kool! Ma ei oleks kuhugi jõudnud ilma Uulu Põhikoolita,“ selgitab Rudolf, kes põhihariduse omandas just seal.

Uulu Põhikooli väiksus andis Rudolfile võimaluse igalt õpetajalt saada personaalset tagasisidet ja õpetajaga lähemalt tutvuda. „Põhikoolis tõi füüsikaõpetaja mulle isegi viinamarju koju, kui olümpiaadiks valmistusin,“ naerab ta.

Samas paneb õpetajate puudus noori tulevikulootusi muretsema. „Tallinna Ülikooli magistri õppekaval on vaid üks õpilane, kes teeb ettevalmistust gümnaasiumis õpetamiseks. Tema on juba tegevõpetaja,“ üteb Anette.

Juljuse koolis on õpetajate nappus kajastunud tunniplaanis. „Mõni vahetund on venitatud väga pikaks. Arvatavasti sellepärast, et õpetajad pole kättesaadavad.“

