FOTO | Politsei otsib Tapa linnas kadunud 41-aastast Kristinat

Eile õhtul andsid mures lähedased teada, et 19. jaanuaril lahkus 41-aastane naine kodust ning pole sinna tänaseni naasnud. Kristinat nähti viimati 19. jaanuaril kella 13 paiku Tapal asuvas Grossi poes, peale mida on naise asukoht teadmata. Naise telefon on kodus.