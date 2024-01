Rokilegend Bryan Adams esineb suvel Tartus

Adams jätkas edetabelite valitsemist ka „Everything I Do (I Do It For You)“ välja andmisega aastal 1991 – sellest sai tõeline ülemaailmne hitt, mis jõudis suisa 19 riigis kõrgetele kohtadele. Seejuures oli see Suurbritannia TOP-is 16 järjestikust nädalat. Laul, mis jõudis lõpuks albumile „Waking Up the Neighbours“, müüs üle maailma 15 miljonit koopiat, album ise jõudis 16 miljonini.

Seejärel välja tulnud album „Reckless“ jõudis edetabelite esikohale nii Kanadas kui ka USAs ja sellest sai esimene kanadalase album, mis tõusis Kanadas plaatinastaatusesse. Sealt on pärit kuus edetabelites rokkinud singlit, näiteks „Run to You“ ja „Summer of ’69“. USA edetabelihitt, võimas ballaad „Heaven“, on samuti pärit selle albumilt.

Adams õppis ise kitarri mängima juba noorena. Muusikataevasse tõusis ta 1980ndatel kiirelt kui rakett ning temast sai ajastu üks populaarsemaid artiste. 15-aastaselt sai temast Nick Gilderi asendaja bändis Sweeney Todd. 20-aastaseks saades aga avaldas ta omanimelise debüütalbumi, mis on tema globaalse staaristaatuse tõeliseks alguspunktiks. Aastal 1983 välja antud album „Cuts Like a Knife“, millelt pärit hittsingel „Straight From the Heart“ tõi talle kuulsuse kogu Põhja-Ameerikas.

Kanadas sündinud 64-aastane rokilegend Bryan Adams on jätnud muusikaajalukku sügava jälje hittidega nagu „Please Forgive Me“ (1993) ja „Everything I Do (I Do It For You)“ (1991). Muusiku varamus on 17 stuudioalbumit, ta on võitnud mitmeid Grammy auhindu. Adamsi märkimisväärne karjäär on kestnud üle nelja aastakümne.

Adams on tuntud suurepärase laulukirjutajana. Tema sulest on pärit ka ballaadid nagu „Please Forgive Me“ (1993), „All for Love“ (1993) ja „Have You Ever Really Loved a Woman“ (1995). Tema 1993. aastal välja antud parimate hittide kogumik „So Far So Good“ müüs üle kogu maailma 13 miljonit eksemplari ning saavutas mitmes riigis plaatinastaatuse.

„Mitte millestki millegi loomine on sisuliselt maagia, aga seda ilma trikitamiseta,“ ütles Adams oma loomeprotsessi kohta. „See pole kerge, vaeva tuleb palju näha ja mõnikord sa isegi ei saa aru, et said sellega hakkama, enne kui tagasi vaatad ja linti kuulad. Mõnikord see moment on nii üürike, et sa ei pane seda tähele. See on kui teemantite kaevandamine,“ sõnas artist.

Bryan Adams on saanud 20 Juno auhinda, Grammy auhinna ja palju teisi kiituseid, sealhulgas on ta võetud Hollywoodi ja Kanada Walk of Fame’i ning Kanada Music Hall of Fame’i. Tema viimane album „So Happy It Hurts“ esitati ka Grammyle.

Lisaks oma muusikalistele saavutustele on Bryan Adams tegelenud ka moefotograafiaga ja teinud sealjuures kampaaniapilte mitmetele tuntud brändidele. Tema kollektsioonid, sealhulgas „Wounded“ (2013) ja „Undefined“ (2016) näitavad selgelt tema sügavust ja kunstilist visiooni, mis ulatub muusikast palju kaugemale.

„Suurepärase loo, foto või maali märgiks on meeldejäävus,“ ütles Adams hiljutises intervjuus. „Nii lihtne see asi ongi. See ei tähenda, et teised fotod või kampaaniad poleks head. Aga kui see liigutas sind või inspireeris sind, siis see on suurepärane. Muidugi on suurepärasus ka subjektiivne, sest kellelegi teisele ei pruugi samal asjal olla sama efekti. Aga kui sa asja kallal töötad, on hetki, kui käegakatsutamatust saab midagi katsutavat ning hetkeks... oled sa võlur,“ sõnas artist.

Piletid Bryan Adamsi Tartu lauluväljaku kontserdile 7. juuli tulevad eelmüüki Tartu 2024 uudiskirja tellijatele ja Live Nationi klubiliikmetele 24. jaanuaril kell 10. Avalik müük algab Euroopa kultuuripealinna avamise päeva hommikul ehk 26. jaanuaril kell 10 Piletilevis.