Linnade ja Valdade Liit: omavalitsused ootavad haridusministri käskkirja lubatud 5 miljoni euro eraldamiseks

„Momendil näeb asi välja selline, et ainus õiguslik dokument, millele saavad omavalitsused tugineda 2024. aasta õpetajate alammäära maksmisel, on riigikogus vastu võetud 2024. aasta riigieelarve, kus ei ole aga sisse arvestatud ministri hiljem oma haldusalast juurde leitud 5,35 miljonit eurot. Avalikus kommunikatsioonis räägitakse juba ainult uuest alammäärast, milleks on 1803 eurot, ent nii omavalitsustel kui ka õpetajatel puudub õiguskindlus, et palgakasv vastavalt valitsuse kehtestatud alammäärale saab juba jaanuaris toimuda. Sest omavalitsustel puudub vastav dokument, mille alusel seda uut alammäära maksta. Murelikuks teeb see, et jaanuarikuu hakkab varsti läbi saama ning lubatud käskkirja ei ole endiselt omavalitsusteni jõudnud,“ kommenteeris Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

12. jaanuaril toimus ka Vabariigi Valitsuse ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse ja noorsootöö eelarve läbirääkimiste töörühma koosolek, kus ELVLi esindaja palus täpsemalt infot, millal käskkiri omavalitsusteni jõuab. HTMi esindaja kinnitas, et käskkiri on lõpufaasis ning jõuab KOVideni jaanuarikuu jooksul, aga ELVL saatis samal päeval ministeeriumi ka teabenõude, milles rõhutati, et oluline on käskkiri KOVideni toimetada enne õpetajate streigi algust. Teabenõudele ei ole HTM ka tänaseks vastanud, kuigi teabenõudele vastamise tähtaeg on 5 tööpäeva.

„Käskkirjaga seotud õiguslikule küsimusele suunas tähelepanu riigikontrolör Janar Holm, ent ministeerium vastas, et tegu on tavapärase praktikaga. Seda vastust silmas pidades jääbki arusaamatuks, mille taha käskkiri omavalitsustele on siis takerdunud? Omavalitsused soovivad õiguskindlust, et riigi poolt lubatud õpetajate palgatõus jõuab nendeni korrektselt, täismahus ja õigeaegselt,“ lisas Trei.

Kus on toetus?