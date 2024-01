Suurbritannia saatis ÜRO ekspertidele fotod Põhja-Korea laskemoona saatmisest Venemaale

The Guardiani nähtud Suurbritannia avaldamata luureraport sisaldab septembris ja detsembris tehtud fotosid kolmest Vene laevast – Maiast, Angarast ja Mariast, millele laaditakse konteinereid Põhja-Korea taas kasutusele võetud Najini sadamas, misjärel suunduvad laevad Venemaa Kaug-Ida sadamatesse. Kuigi Briti luureteenistus teatas, et ei suutnud kindlaks teha, mida konteinerid sisaldasid, järgneb see USA eelmise nädala teadaandele, et Venemaa kasutas Ukrainas Põhja-Korea ballistilisi rakette.