„Meie õpetajad on kokku leppinud, et streik on tähtajatu,“ ütles täna hommikul Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) streigijuht Katri Mirski. Ta lisas, et GAGi õpetajatest on 40% väljendanud valmisolekut streikida tähtajatult, 25% kaks nädalat ja 25% nädal aega.