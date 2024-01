Hamasi esindaja sõnul ei ole pärast kokkuleppe tagasilükkamist Netanyahu poolt mingit võimalust pantvangide naasmiseks

Netanyahu lükkas varem tagasi Hamasi tingimused sõja lõpetamiseks, mis tema sõnul sisaldasid Hamasi võimule jätmist ja Iisraeli vägede täielikku väljatõmbamist Gaza sektorist, vahendab The Guardian.

Abu Zuhri ütles Reutersile, et Netanyahu keeldumine sõjalise rünnaku lõpetamisest Gaza sektoris „tähendab, et [Iisraeli] pantvangide naasmiseks ei ole mingit võimalust“. Pantvange on hinnanguliselt 130.