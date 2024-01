VIDEO, BLOGI ja FOTOD | Täna algas õpetajate tähtajatu streik. Riigikogu ees toimus õpetajate meeleavaldus

EHL on kehtestanud streigi katki jätmiseks miinimumnõude: sel aastal tõuseb õpetajate alampalk 1835 euroni. See tähendab, et riigieelarvest tuleks leida juurde 10,8 miljonit eurot.

EHL on aga märku andnud, et kui valitsus tuleb lagedale sobiva ettepanekuga töötüli lahendada, lõpetatakse ka streik. EHL-i juht Reemo Voltri ütles Eesti Päevalehele, et õpetajad on valmis leppima olukorraga, kus nende palk sel aastal rohkem ei tõusegi, kuid seda tingimusel, et õpetajatega sõlmitakse kohe kollektiivleping aastateks 2025–2027.