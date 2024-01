Tudengid: alarahastatud kõrghariduse röövimine ei ole lahendus õpetajate palgaküsimusele

Ühisteates seisab, et Eesti haridusleppes on rõhk sõnal „haridus“, mis hõlmab kogu haridussüsteemi. Seega on retoorika, et hariduse prioritiseerimiseks vajalik raha tuleb leida haridusvaldkonna seest, otsene oht Eesti tulevikule. On aeg, mil lõpuks on võimalus poliitikutel näidata otsustega, et teod vastavad sellele, millele sõnadega rõhku pannakse: kui haridus on prioriteet, siis tuleb sellele valdkonnale lisaraha leida, mitte katta ühte alarahastatud valdkonda teise alarahastatud valdkonna arvelt.