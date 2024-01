Netanyahu lükkas tagasi Hamasi tingimused pantvangide vabastamiseks

Netanyahu täpsustas, et Hamas on nõudnud pantvangide vabastamise eest sõja lõpetamist, palestiinlastest vangide vabastamist ja Iisraeli vägede väljaviimist Gazast. „Kui me sellega nõustume, langesid meie sõdurid asjata. Nendele nõudmistele vastu tulles ei suuda me tagada oma kodanike julgeolekut,“ ütles ta.