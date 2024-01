Slovakkia peaminister kavatseb panna Ukraina NATO-ga ühinemisele veto

Fico, kes on korduvalt väljendanud vastumeelsust Ukrainale sõjalise abi andmisele ja Venemaa-vastastele sanktsioonidele, on vastu ka Ukraina NATO -ga ühinemise soovile.

Fico kohtub kolmapäeval Slovakkia piiri ääres Lääne-Ukrainas oma Ukraina kolleegi Denõss Šmõhaliga. „Ma ütlen talle, et olen Ukraina NATO-liikmesuse vastu ja panen sellele veto,“ teatas Fico. Tema sõnul oleks see „üksnes aluseks kolmandale maailmasõjale, ei midagi muud“.

Fico kinnitas veel, et Slovakkia ei anna Ukrainale relvaabi. Ta süüdistas Ukrainat, öeldes, et see on „üks maailma korrumpeerunumaid riike“. Ta lisas: „Jumal teab, kui suur osa teile saadetud abist kuhugi kaob.“