NÄDAL PILDIS | Mis sel nädalal mujal maailmas toimus?

Esmaspäeval võitis Donald Trump ülekaalukalt Iowa vabariiklaste eelvalimistel . Seejärel suunduti kampaaniaüritustega New Hampshire’i osariiki, kus järgmisel nädalal toimub järjekordne voor.

Pildil on konverentsikeskuse ees parkiv haagissuvila, mis on kaetud Trumpi toetavate lippude ja plakatitega. Küsitlused lubavad Trumpile ülekaalukat võitu ka neil eelvalimistel. Endine ÜRO suursaadik ja endine Lõuna-Carolina kuberner Nikki Haley loodab saavutada tugeva teise koha, et jätkata oma kampaaniat Nevadas ja Lõuna-Carolinas.