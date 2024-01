Briti võimud hoiatavad terrorismiohu enneolematu suurenemise eest

„See on erakordne ja minu arvates näitab käimasoleva konfliktiga seotud online-retoorika mahtu ja intensiivsust,“ ütles Jukes. „Me näeme pärast terrorijuhtumeid alati hüppeid, kuid see, mida oleme näinud alates 7. oktoobrist, on olnud suurem ja püsivam kui kunagi varem. See, mis toimub veebis, on meie kogemuse põhjal enneolematu. Ja kogu see veebiäärmuslus on osa ohtlikust kliimast. Ma arvan, et see viib meid punkti, mida võiksime kirjeldada radikaliseerumishetkena.“