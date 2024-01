Jacob Collier ja Take 6 annavad kontserdi kultuuripealinnas Tartus

Jazzkaar on Jacob Collieri Eestisse toomise nimel teinud tööd juba pikka aega ning kultuuripealinna aastal saab see teoks. „See oli 2016. aastal Collieri debüütalbumi „In My Room“ ilmumise järel, kui soovisime kutsuda superandeka talendi Jazzkaarele, paraku ei läinud tol korral õnneks. Seda suurem on rõõm, et saame Collieri tutvustada tema siinsetele arvukatele fännidele nüüd Euroopa kultuuripealinna aastal,“ rääkis Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.