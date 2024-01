EL-i kõrge esindaja väitel rahastas Hamasi Iisrael

„Hamas on saanud Iisraelilt aastaid raha Fatahi nõrgestamiseks,“ ütles Borrell Valladolidi ülikoolis peetud kõnes.

„Kõik, kes pooldavad lahendust, mis põhineb põhimõttel „kaks riiki kahele rahvale“, peavad selle teoks tegemisel aktiivselt kaasa lööma,“ rõhutas Euroopa diplomaatia juht ja lisas, et kui teised riigid seda ideed toetavad, siis peaksid nad „seda Iisraelile peale suruma“.

EL-i kõrge esindaja sõnul on vaja humanitaarpausi, pantvangide vabastamist ja sõja lõppu Gaza sektoris. Tema sõnul peab rahvusvahelise üldsuse peamine prioriteet aga olema konflikti eskaleerumise ärahoidmine Punasel merel. Ta kutsus üles „kaitsma laevandust“, ilma et see suurendaks pingeid Jeemeni Houthi mässulistega.