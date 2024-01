Zelenskõi ärgitas Trumpi rahuplaaniga Ukrainasse tulema

Ta tõdes, et ei ole siiski kindel, et see tähendaks ka Ukraina huvide arvesse võtmist.

„Kui ta ütleb, et teeb otsuseid ise - ilma mõlema poolega [rääkimata], see tähendab ilma meieta. See tähendab, et kui ta oma idee, mida keegi pole kuulnud ja mis ei tööta meie rahva heaks, ikkagi ellu viib, siis see teeb mulle natuke muret,“ märkis Zelenskõi. „Ta on väga teretulnud, aga ma ei usu, et ta suudab sõja 24 tunniga lõpetada ilma, et annaks meie maad Putinile.“