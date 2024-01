Slovakkia president ja rahvas kutsus valitsust üles kriminaalõiguse reformi osas ümber mõtlema

Peaminiser Robert Fico on väitnud, et Slovakkia karistused on paljude Euroopa riikidega võrreldes liiga karmid ning süüdistanud eriprokuratuuri selles, et neil on eelarvamus Fico partei vastu.

Läänemeelsed liberaalsed opositsiooniparteid on väitnud, et muudatused jätaksid karistamata poliitikud ja ärijuhid, kellel on sidemed praeguse valitsusega.

President Zuzana Čaputová ütles parlamendile, et selliste muudatuste kiirendamine on „enneolematu“. Ta märkis, et Euroopa prokuratuur on väljendanud muret, et kavandatavad muudatused võivad kaasa tuua ebapiisava karistuse Euroopa Liidu raha kuritarvitamise eest.

„Neljapoolne kombinatsioon karistuste põhimõttelisest langetamisest, kõrgematest kahjukünnistest, tingimisi karistuse tingimuste muutmisest ja aegumistähtaegade muutmisest oleks riigi loobumine oma kodanike kaitsmisel,“ ütles Caputova.

Lisaks presidendile väljendasid Fico reformi osas meelt ka tuhanded Bratislava elanikud, kes seisid meeleavaldusel vastu valitsuse plaanidele. Veel tuhanded protesteerisid erinevates maakonnakeskustes ja väiksemates asulates, teatas Slovakkia meedia.

Fico ütles, et valitsus seisis kindlalt ettepanekute taga. Ta väitis, et parandatakse mõned vead ja ajakohastatakse kriminaalõigust. „Need on sammud, mida peame põhimõtteliselt õigeks,“ ütles ta pressikonverentsil.

Fico öeldule on vastuväiteid esitanud nii Euroopa Komisjon kui ka USA. Euroopa Parlament kutsus täitevvõimu Euroopa Komisjoni üles võtma meetmeid „õigusriigi põhimõtete ja kohtusüsteemi sõltumatuse kaitsmiseks“.