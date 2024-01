Kallas ootab EL-ilt suuremaid investeeringuid Ukrainasse ja Euroopa kaitsevalmidusse

„Euroopa Liit peab täitma oma lubaduse tarnida Ukrainale miljon mürsku. Olen veendunud, et kui kasutame oma varusid, taastamisvõimalusi ja eraldame raha uuteks hangeteks, siis suudame seda teha,“ ütles Kallas pärast kohtumise lõppu.

Samuti toetab Kallas eraldi 20 miljardi suuruse Ukraina abifondi loomist Euroopa rahutagamisrahastu vahenditesse ja loodab, et selles jõutakse lähiajal kokkuleppele. „Ukraina vajab meie kiiret otsust sõjalise abi kohta. Peame jätkama Ukraina toetamist nii kaua kui vaja ning sellises mahus, mis aitab ukrainlasi võidule. Mida tõhusamalt me seda teeme, seda kiiremini saabub sõja murdepunkt,“ rõhutas ta.

„Kõikide liikmesriikide investeeringud kaitsetööstuse võimsusesse, sealhulgas laskemoona tootmisesse, ja kriitilistesse võimetesse peavad olema piisavad selleks, et tagada Euroopa julgeolek ja aidata Ukrainat sõda võita,“ sõnas Eesti peaminister.

Ta toonitas, et Eesti on võtnud vastu otsuse tagada Ukrainale sõjaline abi, mille maht moodustab järgmise nelja aasta jooksul 0,25% SKPst. Kallase sõnul on Eesti kaitsekulud kokku kasvanud üle 3% riigi SKP-st.