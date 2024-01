Soome sisenenud 160 varjupaigataotlejat on teadmata kadunud

Soome immigratsiooniamet Migri teatas, et eelmise aasta augustist detsembrini tehti idapiiril 1323 varjupaigataotlust, sealhulgas 900 novembris ja üle 300 detsembris.

Migri varjupaigaosakonna direktor Antti Lehtinen ütles Reutersile, et hetkel on vastuvõtukeskustest kadunud 160 inimest ning enamiku asukoht on teadmata.