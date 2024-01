Biden: USA löögid huuthide vastu pole nende rünnakuid Punasel merel peatanud

Pentagoni sõnul tulistasid huuthi mässulised kaks raketti laeva MV Chen Rangeri pihta. Kahjustustest ega vigastustest ei teatatud. Jeemeni sõjaväe pressiesindaja ütles avalduses, et laevale on antud „otsetabamusi“.

Valge Maja teatas, et USA väed „võtsid välja hulga huuthi rakette“, mis olid suunatud Punase mere poole. „USA väed tuvastasid raketid Jeemeni huuthi kontrolli all olevatel aladel ja leidsid, et need kujutavad endast otsest ohtu selles piirkonnas asuvatele kaubalaevadele ja USA mereväe laevadele,“ teatas USA sõjaväe keskjuhatus avalduses.