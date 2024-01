Kaks patrullpolitseinikku võtsid üle lapsehoidja rolli

Laste juurde jõudmise hetkel olid nad just ööunest ärganud, mistõttu valmistati lastele esmalt hommikusöök ning seejärel suunduti kõikvõimalikke kodus olevaid mänge läbi mängima. „Nähes enda ema asemel hoopis meie ametnikke, küsis pisem laps, et kus ema on. Politseinikud selgitasid lastele, et nende ema pidi arsti juurde minema ja seniks hoiavad just nemad kahel pisipõnnil silma peal,“ lausus Park.