Kreml keeldus Baškortostani sündmusi massirahutusteks nimetamast

„Ma ei nõustuks formuleeringuga „massirahutused“ ja „massiprotestid“. Seal ei ole massirahutusi ega massiproteste,“ lausus Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax. „Seal on mõningad ilmingud, mis tõenäoliselt kuuluvad eranditult kohalike võimude ja korrakaitseorganite kompetentsi. Aga ma ei nõustu kategooriliselt sellega, et need on massilised.“