Kuidas leida turvaline internetikasiino?

Kontrolli tegevusluba

Kõige kindlam viis turvalise internetikasiino leidmiseks on veenduda, et kasiinol on kehtiv hasartmängukorralduse tegevusluba. Eesti kasiinode tegevusloa kehtivust ja olemasolu saab kontrollida otse maksu- ja tolliameti lehel.

Isegi välismaa kasiinos mängimisel tuleks kontrollida, et ettevõttel on kehtiv tegevusluba, ehkki soovituslikult tuleks mängida siiski ainult kodumaises kasiinos, millel on kohalik tegevusluba.

Kui tahad, et probleeme ei tekiks, on äärmiselt oluline vältida tegevusloata kasiinosid: sellised veebilehed pole kontrollitud ega pruugi tegutseda legitiimselt.

Loe kasutustingimusi

Mistahes kasiinoga tegemist ka poleks, kasutustingimused ja privaatsuspoliitika on kõnekad dokumendid, mis peidavad endas mitmeid olulisi viiteid sellele, kui kvaliteetse ja usaldusväärse kasiinoga tegemist on.

Paljud mängurid nõustuvad kasutustingimustega enne täpsemaid tingimusi lugemata, ent sobiva mänguplatvormi valimisel ei tasuks tingimustega nii kergelt nõustuda. Kasutustingimustes on muu hulgas kirjas see, kuidas platvorm andmeid töötleb ja käsitleb, millistel tingimustel makseid töödeldakse või kuidas on tagatud andmekaitse üleüldiselt. Kõik see on turvalisuse perspektiivist äärmiselt oluline, mistõttu tuleks alati tutvuda kasiino veebilehel olevate tingimustega.

Veendu turvamehhanismides

Iga tänapäevane turvaline kasiino peaks kliendiandmete kaitsmiseks rakendama oma kodulehel erinevaid turvameetmeid. Üks kõige levinumaid meetmeid on SSL-krüpteering, millele viitab tabalukusümbol veebilehitseja aadressiribal. See turvameede tagab, et kogu andmevahetus veebilehel oleks privaatne ja ükski kolmas osapool ei saaks andmetele ligipääsu.

Mitmed tipptasemel online-kasiinod on läinud veelgi kaugemale ja hankinud lisanduvaid turvamehhanisme või läbinud erapooletuid lisakontrolle, mis garanteerivad veebilehe turvalisuse. Just selliseid internetikasiinosid tasub ka eelistada.

Kontrolli makseviise ja mängutootjaid