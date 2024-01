Neli asja, mida jälgida online-kasiino valimisel

Vali ainult tegevusloaga kasiino

Eesti mänguritel on üks Euroopa kõige unikaalsemaid võimalusi: Eestis on mitukümmend ametliku tegevusloaga kasiinot, mis on saanud hasartmängukorralduse tegevusloa maksu- ja tolliametilt. Paljudes Euroopa riikides pole veel sellist süsteemi, mis annaks üldse ligipääsu niivõrd rikkalikule kasiinoturule.

Kuna Eestis on niigi lai kasiinovõrk, pole suisa mõtetki valida mängimiseks välismaist online-kasiinot. Kohalikud online-kasiinod on mitte üksnes turvalisemad ja kontrollitud, vaid kõik õnnemänguvõidud on tulumaksuvabad, erinevalt välismaa kasiinodest. Igal juhul tasub valida tegevusloaga online-kasiino.

Ära lase end pimestada boonustest

Suure konkurentsi tõttu pakuvad kõik online-kasiinod mõningaid boonuseid. Mõned kasiinod võivad suisa peibutada erakordselt suurte boonuspakkumistega – see on eriti tavapärane välismaa kasiinode puhul, kus üritatakse meeleheitlikult uusi kliente leida.

Hiiglaslik boonus ei pruugi aga tähendada automaatselt parimat pakkumist. Igal boonusel on teatud piirangud ja tingimused, sealhulgas karmid läbimängunõuded, mis piiravad võitude kiiret väljamaksmist. Selliste tingimuste tõttu võib juhtuda, et esialgu imepisikesena tundunud boonus on lõpuks märksa realistlikum ja kättesaadavam.

Online-kasiino valimisel tuleks seega hoolikalt võrrelda boonuspakkumisi, mitte haarata esimest ettejuhtuvat pakkumist.

Testi klienditeenindust

Kvaliteetne klienditeenindus on ühe ettevõtte edukuse tunnusmärk: mida kvaliteetsem klienditeenindus, seda meeldivam on teenust kasutada, kuna saad kliendina oma mured alati lahendatud.

Täpselt sama põhimõte kehtib ka online-kasiinode puhul. Kuigi kõik internetikasiinod pakuvad klienditeenindust veebivestluse või meili vahendusel (mõned suisa ööpäev läbi), ei tähenda see, et kõigi klienditeenindus on ka kvaliteetne.

Parima online-kasiino valimisel tasub kõigepealt testida klienditeenindust, kontrollides teeninduse kvaliteetsust, abivalmidust ja professionaalsust.

Ära alusta suurte summadega