Saksamaal avaldatakse meelt paremäärmusliku AfD vastu. See muutub aga paljastustest hoolimata ühe populaarsemaks

Viimasel nädalal on Saksamaal tulnud kümned tuhanded inimesed tänavatele, et avaldada meelt paremäärmusluse vastu. Põhjuseks on paljastus, et paremäärmusliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) liikmed osalesid koos neonatside ja teiste äärmuslastega kohtumisel, kus arutati migrantide, varjupaigataotlejate ja mujalt pärit Saksamaa kodanike massiküüditamist.