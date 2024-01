„PÄEVAKORD“ | Mida rohkem oravad streigiga vastu punnitavad, seda paremasse seisu nad teisi lükkavad

Õpetajate ja valitsuse vaheline suhtlus palgatüli lahendamisel jättis veidi aja eest mulje, justkui oleks kompromissiks ikkagi võimalus. Lahenduse sõlmimisega läheb küll kaua, aga kui see kord saabub, on tegemist suure töö tulemusega, mis toob kergenduse kõigile. See nädal näitab, et ega lahendust ikkagi ei paista. Ja ilmselt topeltmängu asjas samuti pole.

„Kaja Kallas on olnud järjekindel ega lasknud end mõjutada sellel, mis mulje temast jääb,“ ütleb Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant. Ta lisab, et selline käitumine on ühest vaatepunktist mõistetav. Kui valitsus annaks järgi, oleks lisaraha väljanõudmise „valem“ edaspidi avatud ka teistele huvigruppidele.

„Endise advokaadina on tal poliitikutele omane isikuomadus: mida rohkem vedru painutada, seda rohkem vajutab ta vastu,“ märgib Jaagant.

„Rahvakeeli öeldes: automaatne kalanägu,“ torkab arutelule vahele Maahele peatoimetaja Hindrek Riikoja.

Riikoja lisab aga, et kui jällegi õpetajad nüüd järgi annaksid, oleks teekaart tulevasteks sarnasteks vaidlusteks loodud teistpidi, st valitsustele. „Aga kui kaua siis õpetajad streikima peaks?“ jõuab Riikoja järgmise murdepunkti momendini.

Kas ei ole aga sellest kõigest võitmas sotsid, küsib Eesti Ekspressi ajakirjanik Greete Lehepuu. Viimase nädala arvamusavaldusi vaadates on sotsid mitmel korral rõhutanud (näiteks Jevgeni Ossinovski „Terevisioonis“), kuivõrd väike summa on kümme miljonit eurot, mis õpetajate palgasoovi täitmiseks vaja läheks. Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) on valitsusjuhilt kuulnud suisa, et kuna probleem on haridusvaldkonnas, on selle lahendamise võti ja kohustus just haridusministri käes.

Avalikkuses on näha, et Reformierakond ei aita mitte mingil moel oma valitsuspartnerit lahenduse poole. „Sotsid saavad näidata end õilsana: nende taga probleemi lahendamine ei seisa, neil oleks lahendus kohe olemas,“ kirjeldab Lehepuu.

