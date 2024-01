„PÄEVAKORD“ | Me peame rääkima sõjast. Rahulikult

Mööduval nädalal lausus peaminister Kaja Kallas intervjuus Briti väljaandele The Times, et Eesti välisluure raporti hinnangul võib Venemaal kuluda pärast Ukrainas vaherahu sõlmimist kolm kuni viis aastat, et taas jõudu koguda. Samas raportis peetakse just Balti riike kõige tõenäolisemaks uueks kohaks, kus Venemaa proovib NATO kollektiivkaitset testida.

Milleks kütta spekulatsioonidega rahva hirmu, küsitakse seepeale reaktsioonina uudispealkirjadele.

„Äkki on osa probleemist see, et ajakirjanduse kajastusest näeb enamik lugejaid vaid pealkirja ja esimest paari lõiku, kus on esitatud kõige kangem info,“ arutleb Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

„Ma ei ole üldse nõus, et see on osa probleemist,“ põrutab Eesti Ekspressi ajakirjanik Greete Lehepuu vastu. „Arusaadavalt tõmbab korraks taolisi uudiseid lugedes kõhu alt õõnsaks, aga me ei saa teemast mööda vaadata. Ajakirjanduse ärimudel ei ole asjaga üldse seotud.“

Kindlasti on parem teada, mis julgeolekuekspertide ohuhinnangutes arutlusel on, võimalikult vara, leiab Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant.

Tuleb ka meeles pidada, et kui Kaja Kallas välismeediale intervjuusid annab, kõneleb ta ennekõike rahvusvahelise auditooriumiga, oma kolleegidega teistes pealinnades ja NATOs, lisab Lehepuu.

Sel korral päevakorras veel:

koalitsioon pöörab õpetajate streigi Kaja Kallase süüks ja Kallas annab neile selleks ka trumpe;

haridusminister püüdis käskkirjaga eelarveseadust muuta;

miks Martin Herem ära läheb?

kas ja kuidas rääkida sõjast ja sõjaohust? Kaja Kallase värske usutluse ainetel;

suur tüli teatrite ja publikuga: matsid saalis?

KAPO ja professor ja väidetav spioneerimine;

Eesti Päevaleht sulgeb paberlehe.

