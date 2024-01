Transpordiamet hoiatab: teeolud on keerulised, maanteel on palju lahtist lund ja tuisku

Transpordiamet hoiatab, et reede varahommikul on teeolud põhi- ja tugimaanteedel keerulised. Teekatted on valdavalt lumised, Lääne- ja Lõuna-Eestis jäised. Suurem sajuala on hetkel Põhja-Eestis, kus teedel on palju lahtist lund ja tuisuvaale.