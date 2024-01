Ungarile näib, et Rootsi jaoks pole NATO-ga liitumine prioriteet

Rootsi esitas NATO liitumise avalduse 2022. aasta mais pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Nende liitumiseks on vaja kõigi olemasolevate liikmete heakskiitu, kuid liitumisprotsessi on pikaks venitanud nii Türgi kui ka Ungari.

Juba üle aasta oodatakse, et Ungari parlament ratifitseeriks Rootsi liitumise NATO-ga. Valitsev parlament väidab, et Rootsi julgeolekule ohtu ei ole. Lisaks viidati Rootsi väidetavatele põhjendamatutele väidetele, et nad on Ungaris demokraatiat õõnestanud.

Rootsi „ei astunud samme usalduse tugevdamiseks“, et Ungari ja Rootsi saaksid liitlasteks ja sõpradeks, ütles Gulyas pressikonverentsil. Ta lisas, et kuigi juriidiliselt ollakse liitlased, siis nendevahelist suhet ei saa siiski pidada sõbralikuks. Sellest järeldas ta, et „Rootsi kiire NATO-ga liitumine ei ole täna üldse prioriteet“.

Gulyas soovitas Rootsi välisministril või peaministril „ühendust võtta ja küsida, millised mured on Ungari parlamendil“ seoses Rootsi NATOga liitumisega.

Ta mainis, et Ungari soovib vältida olukorda, kus nad on viimane riik, kes ratifitseerib Rootsi NATO-ga liitumise, kuid „ilma Rootsi abita me ilmselt sellega hakkama ei saa“. Ta lisas: „Miks peaks see minu jaoks oluline olema, kui see pole Rootsile oluline?“