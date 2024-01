Politico: Kaja Kallas võib saada järgmiseks EL-i välispoliitika juhiks

Politico on kuulnud palju jutte neljast naisest, kes võivad saada kõrgetele ametikohtadele. Juttude kohaselt jääb Euroopa Komisjoni juhiks Ursula von der Leyen ja parlamendi presidendiks jääb Roberta Metsola. Spekuleeritakse, et Taani peaminister Mette Frederiksen saab Euroopa Ülemkogu presidendiks ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika juhiks saab Kaja Kallas.

Politico märkis, et sageli on ametikohtade väljaandmisel esinenud ka üllatusi, näiteks von der Leyen ei olnud Komisjoni presidendi valimistel paljude inimeste radaritel. Samuti on Euroopa Parlamendi presidendi valimistel erakondadel ja parlamendiliikmetel rohkem mõjuvõimu kui riigijuhtidel.