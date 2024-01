„Meil oli väga pikk arutelu. Me rääkisime reformide vajadusest ja sellest, et meil on tegelikult vaja kõiki neid asju, mis on õpetajate tööprobleemidega seotud, arutada läbi ka kohalike omavalitsustega, sest reaalselt mõjutavad õpetajate töötingimusi ka nemad,“ märkis haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200). „Oli üle pika aja väga hea sisuline arutelu valitsuses, aga me ei jõudnud kokkuleppele selles, kas oleme seda õpetajate pakutud kompromisslahendust vastu võtma.“