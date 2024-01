Gaza lõunaosas põgenikele peavarju pakkunud haigla läheduses toimuvad lahingud

Khan Younise elanike sõnul toimuvad lahingud Nasseri haigla läheduses, mis on suurim endiselt töötav haigla enklaavis. Haigla võtab päevas vastu sadu haavatud patsiente. Kaks kolmandikku Gaza haiglatest, sealhulgas kõik meditsiiniasutused enklaavi põhjaosas, on nüüdseks lakanud töötamast ja ülejäänud töötavad vaid osaliselt.

Iisrael on teatanud, et kavatseb oma maapealsed operatsioonid lõpetada ja minna üle väiksemamahulisele taktikale, kuid näib, et enne seda üritatakse vallutada kogu Khan Younis, kirjutab Reuters.

Anonüümseks jääda soovinud Iisraeli ametnik ütles Reutersile, et kuigi Iisrael on Gaza põhjaosas juba väiksemamahulistele operatsioonidele üle läinud, kestab äge võitlus Khan Younises tõenäoliselt kuni kaks kuud.

Praeguseks on pea kogu Gaza elanikkond paigutatud kahte väikesesse piirkonda enklaavi lõunaosas. Iisrael ei ole andnud vihjeid selle kohta, kas ka nendes kohtades viiakse operatsioone läbi, kuid on öelnud, et ei lõpeta võitlust enne, kui on hävitanud Hamasi.