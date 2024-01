Ühisel pressikonverentsil tunnistasid ministrid, et neil ei õnnestunud õpetajate streigi ära hoidmiseks vajalikku raha leida. Kuigi rahvast püüti veenda, et kõik ei ole veel kadunud ning kolme päeva jooksul on võimalik kümme miljonit eurot kokku kraapida, ei pakatanud rääkijate näod optimismist.