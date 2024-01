Kaja Kallase sõnul on õpetajate pikaajalise palgatõusu eesmärk seatud 2027. aastaks, kuna selle aja sees on haridusministril aega teha haridusvaldkonnale vajaminevaid reforme. Tema sõnul kulutab Eesti hariduse peale kõvasti, olles hariduskuludelt Euroopas neljandal kohal

„Raha seal valdkonnas on, küsimus on prioriteetides. Haridusminister peab tegema reforme, - millest osa on kindlasti ka ebapopulaarsed -, et see raha, mis süsteemis on olemas, õpetajani jõuaks,“ lausus ta.