Nii reageeris Zahharova Eesti peaministri Kaja Kallase öeldule, et Venemaa muutub 3–5 aastaga ohuks NATO idatiivale, vahendab News.ru.

Zahharova sõnul peavad NATO riigid Moskvat ohuks, aga tegelikult Venemaa poolt mingit ohtu ei ole.

„Neile kujutavad endast ohtu kõik need, kes nimetavad tõde tõeks ja vale valeks. Neile kujutavad endast ohtu kõik, et säilitavad meie tsivilisatsiooni inimlikkuse põhiprintsiipe. Need, kes riigi tasemel või isiklike omaduste poolest või sotsiaalkultuurilise ühtsuse tasemel seisavad meie tsivilisatsiooni, selle saavutuste, selle kogemuste säilimise eest, kujutavad neile endast ohtu,“ lausus Zahharova.

Zahharova sõnul on lääs viimaste aastakümnetega „välja mõelnud olematute väärtuste fantaasiamaailma ja nimetanud need neoliberaalseteks“.

„Vabaduse on nad millegipärast võrdsustanud diktaadiga, kaasa arvatud digitaalse, informatsioonilise jne. Kultuuri peavad nad võimalikuks tühistada ja tõsta pjedestaalile ainult need kunstiteosed, mis teenivad nende huve. Seetõttu peavad nad kõike, mis ei kuulu sellesse nende neoliberaalsesse maailmakesse, ohuks,“ ütles Zahharova.

Kallas hoiatas, et NATO riikidel on aega kolm kuni viis aastat, et valmistuda võimalikuks sõjaliseks konfliktiks Venemaaga.

„Meie luure hinnangul kulub selleks kolm kuni viis aastat, ja see sõltub suuresti sellest, kuidas me säilitame oma ühtsuse ja hoiaku Ukraina suhtes,“ ütles Kaja Kallas usutluses The Timesile.

„Venemaa tahab pausi ja seda pausi on neil tarvis ressursside ja jõudude mobiliseerimiseks. Nõrkus provotseerib agressoreid, nõrkus provotseerib Venemaad,“ hoiatas Eesti peaminister.