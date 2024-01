Baškortostani juht nimetas protestijaid reeturiteks, kes kutsuvad Venemaast eralduma

„Alates oma töö esimesest päevast olen ma öelnud, et ei hakka taluma ekstremismi ja katseid olukorda kõigutada. Baškortostani juhina pean ma kaitsma vabariiki ja inimesi igasuguse katse eest kõigutada rahvuste vahelist üksmeelt rahvuse, keele ja usu tunnuste alusel. Need on minu volitused, minu kohus,“ kirjutas Habirov Telegramis, vahendab Interfax.