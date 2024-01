VIDEO | Mihhail Kõlvart: valitsuse räiged süüdistused on alusetud, tuleks pöörduda kohtusse

Valitsusele valmistab suurt pahameelt, et Tallinn on otsustanud õpetajatele streigi ajal palka maksta. „Mulle tundub, et valitsuse liikmed võiksid kõigepealt kokku leppida, kas see on seadusevastane või mitte,“ märkis Kõlvart Delfile. Ta lisas, et kuigi peaminister Kaja Kallas on streigi ajal palga maksmise seadusevastaseks kuulutanud, julgustas siseminister Läänemets kõiki omavalitsusi palga maksmist jätkama.