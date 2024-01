ERISAADE | Madison: kaks värsket sotsi pakkusid end alguses EKRE-sse. Kaljurand: mulle on see uudis

Euroopa Komisjon ütleb, et Ungari eurorahade lahtikülmutamine ning Ungari peaministri Viktor Orbáni otsus Ukrainale Euroopa Liidu liitumisläbirääkimiste avamise hääletusel erapooletuks jääda polnud seotud. „Rahade lahtikülmutamine olevat seotud sellega, et Ungari on võtnud vastu seadused ja täitnud tingimused, aga ka komisjon tunnistas, et ega ajaliselt väliselt väga ilus välja ei näinud,“ ütles sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand. Nädalaid hiljem on tema fraktsioonis järjest enam küsimusi. „Eilse arutelu käigus oli üleval ka küsimus, kas peaksime komisjoni mitte umbusaldama, aga aru pärima, selgitust nõudma,“ kirjeldas ta fraktsioonikaaslaste meelsust. Kaljuranna sõnul tuleb vältida tulevikus ka näiliselt valet rahade lahtikülmutamist. „Ungari santaažile järeleandmist lihtsalt ei tohi tulla,“ lausus eurosaadik.

„Olen Marinaga nõus, et see näeb kehv välja. Ei saa öelda sajaprotsendilise kindlusega, et need olid omavahel seotud, aga ma pigem ei pelgaks öelda – mis siis, kui need olidki seotud?“ küsis Jaak Madison EKRE-st ja europarlamendi Identiteedi ja Demokraatia fraktsioonist. Teda paneb hämmastama see, et mingite EL teemade puhul öeldakse, et neid ei tohi kokku siduda, näiteks Ungari õigusriiki olukord. „Muudel teemadel võib ka kokku siduda. Kas meile meeldib või ei meeldi, need on seotud,“ lisas ta.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Kaljurand vaidles vastu. „Teemasid seotakse, me näeme seda kogu aeg läbirääkimistel ja riikide vahelistes suhetes. On aga teemad, mida ei saa ega tohi siduda. Kui minnakse Euroopa Liidu põhiväärtuste vastu, milles Ungarit praegu süüdistatakse, seda ei tohi millegagi siduda,“ sõnas sotsiaaldemokraat. Ta lisas, et veel otsustamata 50 miljardi euro andmiseks Ukrainale saab teha ära ka Ungarita, 26 liikmesriigi kokkuleppel. „Santaaž ja kauplemine on vale ja see ei tohi Euroopa Liidus toimuda,“ lausus Kaljurand.