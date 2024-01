Värvimaagia paneb silmad särama

Loodus on alati harmoonias. Ka inimene on osa looduse loomingust ja ta on juba sündinud oma maksimaalses ilus. Värvianalüüsis on paralleel tõmmatud aastaaegadega – kevad-suvi-sügis-talv, on ka üleminekuperioodid, kokku 12–16 hooaega. Sügise värvides on palju soojust – näiteks kollased, oranžid, kuldpruunid toonid. Talve poole toonid jahenevad, tekib kargus ja jäisus, lisandub pigmenti. Kevadel hakkab värvidesse värsket soojust tulema, tärkavad rohelised rohulibled ja õitsema hakkavad lilled. Suve poole hakkavad värvid pleekima ja jahedamaks muutuma, mänguplatsile tulevad meresinised, huvitavad taupe’id, fuksiad, mauve’id jne. Muidugi on siin veel väga palju nüansse.

Värvianalüüs on protsess, mille kaudu leiab inimese ilu unikaalsusega harmoneeruvad toonid, mis sobivad naha alatooniga, silmade ja juuste värviga. Ave nimetab riideid teiseks nahaks – kui toon on õige, siis sa särad, tunned end hästi ja oled avatum. „Ma nimetan seda, mida ma teen, värvimaagiaks, sest see paneb silmad särama, muudab enesetunde heaks ja inimese veel ilusamaks,“ räägib värviasjatundja.

Ave hakkas asja uurima ja avastas, et on olemas selline asi nagu värvianalüüs, kus selgitatakse välja värvitoonid, mis sobivad inimese unikaalse iluga. Enda jaoks õigeid toone kandes on nahk klaarim ja silmad löövad särama. Ave avastas end pärast värvianalüüsi tegemist justkui uuesti. „Sain aru, kui palju see mind on aidanud, seepärast soovin seda ka edasi anda,“ ütleb naine. Ta sai põhjaliku väljaõppe välismaal ühe tõelise värviguru juures ning on nüüdseks värvianalüüsi ja -stilistika ekspert.

Värvide valimise aspektid

Olulised on kolm aspekti, mida värvide valimisel silmas pidada. Esiteks: kui palju on värvis soojust ja jahedust. Teiseks: kui palju on heledust ja tumedust. Kolmandaks: kui palju on värvis pigmenti. Kõik selle saab panna sobima inimese enda unikaalse värvigammaga. Oluline on ka see, kui palju kontraste ja teravust inimesele sobib. Kui kõik see panna klappima, tuleb inimese enda ilu välja, tekib tervik ja harmoonia ning enesetunne on hea.

Proovime järele!

Mina sain Ave tööd omal nahal tunda ja üllatusi tuli siin nii palju. Ma poleks osanud arvatagi, et kui mu näo juurde pannakse erinevaid värve, muutub silmnähtavalt naha ja silmade toon ja lisandub või väheneb sära. Ma nägin oma silmaga, kuidas mõned värvid, mille poole ma varem pilkugi heitnud pole, mu nahavärviga väga hästi sobivad. Imestasin ka, kuidas vaid väike toonivahe võib nii palju muuta. „Värve on tuhandeid, aga just teatud toonid toovad välja su unikaalse ilu,“ selgitab Ave. „Nende abil saab toetada enda ilu ja olla harmoonias. Võib-olla alateadlikult inimene tajub oma värve, aga võib olla ka nii, et inimene kannab musta, kuna see aitab tal end turvaliselt tunda, ehk isegi nähtamatuna, aga see tegelikult ei kaunista teda. Läbi värvianalüüsi saab leida inimesele kõige õigemad toonid, mis tema naturaalse ilu välja toovad.“ Tuli välja, et mul on kõige rohkem kevade ja suve jooni ja sain Avelt ka endale sobivate värvidega kaardid, mis hakkavad nüüd minuga poes kaasas käima.

Tänulik klient

Merliis Sulg, naiselikkuse coach: „Osa värve olin alateadlikult ära tajunud, et ei saa kanda, aga üllatusin, et nii palju on värve, mida saan kanda ja mida mu kapis veel pole. See on täiesti uus maailm minu jaoks. Nüüd algab siis suurpuhastus ja muutus. Igatahes mina väga soovitan Avet.“

