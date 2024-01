Soome piirivalve kahtlustab, et kuritegelikud organisatsioonid on salaja vedanud Venemaa kaudu Soome sadu inimesi

Inimesi on liigutatud Lähis-Idast Venemaale ja Soome ning Soomest mujale Euroopasse. Kahtlustatakse, et selle taga olevad kuritegelikud organisatsioonid tegutsevad Lähis-Idas, Venemaal, Euroopas ja Soomes.

Inimesi on organiseeritud Venemaa piirialadele ja piiripunktidesse, kust nad on suunatud Soome. Soomes on inimesed taotlenud varjupaika, aga on seejärel lahkunud mujale Euroopasse.