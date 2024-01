Rakvere lähedal sõitis veoauto prügiautole tagant sisse, juhid toimetati haiglasse

Rakvere jaoskonna patrullpolitseinik Ainar Reinmann sõnas, et liiklusõnnetus juhtus Rakvere ringtee ja Paemurru tee ristumiskohal, kus põrkasid kokku Scania prügiauto ja Volvo veoauto.

„Esialgsetel andmetel soovis Scaniat juhtinud 53-aastane mees teha vasakpööret ja ootas, et vastassuunast autosid ei tuleks, kui talle sõitis tagant sisse Volvo, mille roolis oli 30-aastane mees. Mõlemad juhid said liiklusõnnetuses viga ja kiirabi viis nad haiglasse,“ sõnas Reinmann.

Reinmann lisas, et tee on sündmuskohal väga libe ja avatud on vaid üks sõidusuund. Liiklust reguleerib kohapeal politsei.