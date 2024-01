Kohtunik ähvardas Trumpi kohtusaalist välja visata

Pausi ajal pärast Carrolli tunnistusi selle kohta, mis juhtus pärast seda, kui ta oli süüdistanud Trumpi enese vägistamises, kaebas üks advokaat, et Trump kommenteerib vandekohtule kuuldavalt, et tegemist on „nõiajahi“ ja „pettusega“, vahendab New York Times.