VIDEO JA BLOGI | Otsust ei sündinud. Valitsus jätkab õpetajate streigi läbirääkimisi pärastlõunal

Täna on viimane valitsuse istung enne esmaspäeval algavat õpetajate streiki. Eesti haridustöötajate liidu (EHL) juht Reemo Voltri on öelnud, et kui valitsus tuleb välja sobiva ettepanekuga - näiteks kollektiivlepingu sõlmimise läbirääkimiste alustamisega - jääb streik ära.