Endised haridusministrid enne streiki: rongid on läinud, valitsus näitas oma suhtumist haridusse

Tõnis Lukase (Isamaa, haridusminister aastatel 2022-23) sõnul tuleks olukorda võtta tõsiselt, mitte loota, et kõik läheb mööda. Ta lausus, et tõenäoliselt saaks vajaliku 10 miljonit eurot kokku eri ministeeriumite arvelt. „Aga kümme miljonit on nii väike raha, et on täiesti mõtlematu kogu ühiskond sellepärast stressi viia,“ leidis Lukas. Ta lisas, et kui valitsus ei otsi seda raha praegu, siis otsib ta varsti õpetajaid tikutulega taga.