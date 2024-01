OTSEBLOGI | Kuleba: viimane aeg Ukraina abi heakskiitmiseks nii, et see ei mõjutaks rinnet, on jaanuari lõpp

„Finantsvaatepunktist on see loomulikult väga tähtis, sest võimaldab meil jätkata oma armee tugevdamist. See aitab kaasa ka meie makrorahanduslikule stabiilsusele. Aga see abi on väga tähtis ka poliitiliselt, sest annab meile väga selge sõnumi, et USA jääb meiega,“ ütles Kuleba.