Esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson kasutas aga üht oma harvadest otsekohtumistest presidendiga karmimate piirijulgeolekumeetmete nõudmiseks. Johnson ütles, et vabariiklased nõuavad olulist poliitikamuutust ning väidavad, et Valge Maja tegevus sisserände asjus on piiri nõrgestanud, vahendab Associated Press.