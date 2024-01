OTSE | Riigikogus on olulise tähtsusega küsimusena arutelu tugevate maakoolide ja tugeva koolivõrgu teemal

Kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof (SDE) toob oma kõnes välja, et Eesti koolivõrk on tasakaalust väljas ja koolivõrgu korrastamine paratamatu. Ta toonitab, et selleks tuleb leida Eestile sobiv mudel, näiteks kogukonnamajad hõrealadel. Veel keskendub Pikhof oma kõnes koolitöö kaasajastamise ning koolide ja omavalitsuste vahelise koostöö vajalikkusele, samuti juhib ta tähelepanu hariduslõhe süvenemisele.