Haridusminister: täna selgub, kas streik toimub või mitte

Kallas selgitas, et haridustöötajate liit on streigi ärahoidmiseks lauale pannud kaks varianti. Esimese järgi peaks õpetajate alampalga sel aastal 1950 euroni tõstma, selleks on tarvis 46 miljonit eurot lisaraha. Teise võimalusena peaks valitsus leidma 10 miljonit eurot, et tõsta alampalk 1836 euroni, ning alustama samal ajal läbirääkimisi kollektiivlepingu üle, millega tõuseks õpetajate palk ka järgmise kolme aasta jooksul.